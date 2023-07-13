春秋時代晉國君主晉惠公夷吾是晉獻公的第三個兒子，他為了贏過哥哥、當上國君，和秦國和晉國將軍立下不少承諾，答應只要擁戴他上位，就會割讓、分封土地給他們，然而大陸歷史老師指出，夷吾上位之後，不但沒有實現承諾，還忘恩負義，拒絕幫助經歷災荒的秦國，導致秦穆公大怒，出兵攻打晉國。

大陸歷史老師李尚師指出，晉獻公過世後，晉國將軍里克發動政變，因為國內沒有君主，必須從二子重耳和三子夷吾中選出一人，於是秦穆公派兩名大臣分別去見兩人，夷吾一見到秦國的使者就賄賂他，表示如果願意擁戴他當國君，就會把黃河以西、以南共五座池城都割讓給秦國，秦穆公欣然接受條件，決定讓夷吾回國擔任國君。

夷吾知道自己的影響力遠不及二哥重耳，所以又派使臣賄賂支持重耳的里克，答應事成後給他100萬良田，里克在誘惑和旁人的說服之下也決定擁戴夷吾。後來夷吾順利回到晉國成為晉惠公，結果上位後做的第一件事就是毀掉之前的諾言，不但削弱里克的軍權，還派人誅殺他，最終里克留下遺言「不有廢也，君何以興？欲加之罪，其無辭乎！臣聞命矣」後自我了斷，他手下的大將也無一倖免。

除此之外，夷吾也沒有將說好的土地割讓給秦國，但秦穆公並未追究。後來晉國發生乾旱飢荒，夷吾向秦穆公請求購買糧食，秦穆公很快就答應了，幫助晉國度過難關；然而等到秦國發生災荒，想向晉國購買糧食時，晉惠公卻拒絕幫忙，導致秦穆公大怒，隔年便出兵攻打晉國，夷吾被活捉，差一點就要被殺祭天，後來是秦穆公的夫人、夷吾的姊姊出面求情，他才逃過一劫。