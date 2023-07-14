澳洲民眾近日在一座海灘發現一具6英呎長（約182公分）的詭異骨骸，由於外觀酷似傳說中的人魚，隨即掀起網友熱議。對此，動物學家分析指出，這具遺骸應該是小型鯨豚類動物的屍體。

綜合外媒報導，澳洲民眾奧茨（Bobbi-lee Oates）近日與親友在昆士蘭州一處沙灘尋找露營地，偶然間發現一具詭異的骨骸，「我們注意到這個頭骨看起來像是人類遺骸，原以為是一具屍體或是什麼新物種，所以立刻靠近拍照」。

奧茨形容，這具6英呎長（約182公分）的骨骸能明顯分辨出頭部、肋骨和脊椎，「它的頭骨類似人類且下巴延長，頭髮的顏色則類似牛或袋鼠，因為腐爛而有多處脫落，形狀就像人魚，似乎有一條尾巴或四肢」。奧茨坦言，當下非常震驚，「它看起來就像是人型生物，但我從未見過這樣的東西，對我來說實在太不真實了」。

照片曝光後隨即掀起網友熱議，不少人興奮表示這是一具「美人魚」骨骸，但也有人認為是一種名叫「儒艮」的海洋哺乳動物。對此，英國倫敦大學動物學會會長迪維爾（Rob Deaville）指出，這具殘骸更像是一種包括鯨魚、逆戟鯨、海豚和鼠海豚在內的小型鯨豚。