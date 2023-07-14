大陸河南一名飼主養了一隻八哥，平時會放飛愛鳥，讓牠到戶外活動，奇怪的是，愛鳥經常帶「禮物」回家，嘴裡叼著紙鈔，飼主近日將過程拍下PO網，許多網友看到後直呼羨慕，但也有人認為是不當行為，若被抓到小心吃官司。

一名飼主經常放飛他飼養的八哥，豈料近日愛鳥回到家後，嘴裡竟叼著一疊鈔票，等主人打開抽屜牠就跳上去，乖乖鬆開嘴上繳鈔票，而抽屜裡還有不少紙鈔，讓人不免猜測，抽屜裡的錢可能都是八哥叼回來的，飼主將過程分享至微博，引發討論。

不少網友笑著表示，「我也想養一隻這樣的鳥，還來得及嗎」、「希望是劫富濟貧，不是趁火打劫」、「這隻鳥是金元寶」、「感覺多養幾隻，就能提前退休了」、「有的八哥真會叼鈔票，我家養的就會搶我的錢」，還有人曾目睹鳥搶劫過程，當時攤販老闆將錢放桌上，一隻鳥飛來就叼走了。

另外也有認為，這是不當行為，「這跟教唆沒半點關係，如果有意為之，涉嫌盜竊罪」、「八哥算是犯罪工具」、「整個抽屜都是贓款，證據確鑿」，還有人質疑影片真實性，認為鳥叼錢的可能性很低，牠們比較喜歡會發光的東西，例如螺絲、髮飾等。