隨著全球暖化問題加劇，造成一系列極端天氣事件，近來美國、日本與印度都出現暴雨洪災，不過近日網路上卻瘋傳一段影片，只見一群青少年不畏山洪爆發，嘻皮笑臉地站在坡道上等待洪水來襲，直到「摸到浪頭」才逃跑，幾秒鐘後整條山路已成為滾滾洪流，玩命影片曝光後引來廣大網友撻伐。

根據馬來西亞《新海峽時報》報導，TikTok帳號「@amruljemat」11日發布一段影片，並用馬來文寫道「你們不該在激流上嬉鬧」，畫面中可見，有6名少年不畏山洪爆發，不僅沒有在第一時間緊急避難，反而還爭相站在山路坡道上等待洪水來襲，直到摻雜著泥沙的洪流沖到腳邊，伸手觸摸到激起的浪花後才趕緊撤退到一旁，整段影片充斥著少年們的笑鬧聲。

等待眾人逃開不到10秒後，整條山路坡道已經成為洪流，水勢也越淹越高，甚至變得更加洶湧湍急，還能看見成堆的大型枯木隨著洪水被沖刷而下，畫面險象環生。

影片曝光後短短3天已迅速突破230萬次觀看數，不少網友對於少年們玩命的行徑相當憤怒，紛紛留言砲轟「根本是在找死」、「萬一他們出事了，還要勞煩搜救人員去救他們」、「到時候出事就開始怪怎麼沒設警示牌」。