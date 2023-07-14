大陸一名男子13歲時在水渠附近撿到一塊白石頭，覺得特別便帶回家，父親看後發現石頭外型像印章，推測可能是古文物，趕緊拿到博物館鑑定，沒想到竟是「漢朝皇后的玉璽」，如今事隔55年，這段故事也被拍成紀錄片，引發關注。

根據大陸節目《玉石記》介紹，居住在陝西的孔忠良13歲時，一天放學回家途中，在水渠發現一塊白石頭，閃閃發亮非常特別，他出於好奇就撿回家，父親看到後，認為這應該不是普通的石頭，上面雕有螭虎，推測可能是一枚印章，而且還是古文物。

孔忠良的父親將石頭交至博物館，專家得知文物發現地距離漢長陵不遠，漢長陵是漢太祖劉邦及皇后呂雉的合葬陵園，根據其設計推測，印章可能是皇后呂雉生前所用的玉璽，陝西省文物鑑定委員會主任劉雲輝提到，玉璽屬於官印，也是政權的象徵，此為迄今發現漢代唯一皇后之璽，目前收藏於陝西歷史博物館。

在漢代著作《獨斷》記載，「然則秦以來，天子獨以印稱璽，又獨以玉，群臣莫敢用也。」此後玉璽被喻指皇位，漢代還規定嚴格的用印制度，唯有位於王權之巔的帝后，才能使用潔白無瑕的羊脂白玉雕鑿，而這種珍稀的玉料產於新疆和田，《穆天子傳》相傳西王母送玉石給西周天子「周穆王」， 成為最早中原與西域間交流的史料。