大陸一名女飼主近日帶愛犬去新疆自駕遊一個月，沒想到原本奶黃色的拉布拉多竟曬成了焦黃色，乍看之下猶如一隻黃金獵犬，讓主人看了哭笑不得，網友也打趣笑說狗狗不僅毛色變了，還瞬間老了10歲。

根據陸媒報導，大陸一名女飼主日前開車帶4歲的拉布拉多到新疆遠行一個月，結果連人帶狗都曬黑了，但愛犬曬得比自己還黑，一身奶黃色的淺色毛髮都變成了焦黃色，巨大反差就像是換了一隻狗一樣。此外，曬黑後的拉布拉多彷彿相當自卑，一臉哀怨地看著主人。

影片曝光後短短9天就吸引逾265萬人次觀看，網友們紛紛打趣笑說「這是烤焦了吧」、「拉布拉多曬成黃金獵犬」、「不但變黑好像還變老了」、「4歲瞬間變成14歲」、「原來紫外線也會損傷狗狗毛髮」、「一白遮三醜，拉拉被曬黑不開心了」。

雖然狗狗都喜歡曬太陽，陽光也能幫助體內維生素D合成，維持骨骼健康，不過一旦紫外線超量，也容易導致曬傷，飼主遛狗時不妨選在清晨或黃昏，除了能降低曬傷機率，地面上溫度也較低，不會燙傷愛犬腳掌；另外，夏天帶狗狗出門除了注意愛犬體溫狀況，也需留意飲水量是否充足。