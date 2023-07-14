大陸四川涼山州冕寧縣有一個「哈哈村」，因為村名非常特別，村民向人介紹老家時，總會鬧出不少笑話。一名邱姓村民提到，每當朋友問他住在哪裡時，他回答「哈哈」都會被對方誤會，以為他是笑而不答、敷衍自己，細問得知是「哈哈村」都會忍不住笑出來。

根據《紅星新聞》報導，哈哈村距離四川涼山冕寧縣城約十多公里，原本是哈哈鄉哈哈村，但之後撤鄉併入若水鎮，因此若水鎮境內很多人都知道「哈哈」這個地名，不過哈哈村依然存在，且村內有不少地方都冠上哈哈字樣，例如哈哈小學、哈哈商店，附近還有幾條河從哈哈村穿過，其中一條就叫做哈哈河。

哈哈村一名71歲村民提到，哈哈村雖被併入若水鎮，不過有些人來不及換身分證，因此上面還寫著哈哈鎮哈哈村，另外一名邱姓村民提到，他每次被問住哪裡，一說出「哈哈」就會被誤會，以為是他不想說，經過解釋後，眾人都會心一笑。

哈哈村村幹部表示，哈哈這個地名已沿用上百年，在哈哈村出現前就已存在，直到2019年，冕寧撤鄉併鎮，哈哈鄉才被撤銷，而哈哈村與木拉樂村合併，「很多人知道哈哈村，所以我們兩村合併後，依然用哈哈村這個名字」、「這裡的人都很快樂，每當說起哈哈時，大家也會哈哈一笑，給大家帶來了快樂。」不過為何取名哈哈，已經無法追溯源頭。