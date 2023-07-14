印度中央邦一名14歲少年下背處長出「尾巴」，是長約60公分的毛髮，甚至還能編成辮子，看起來像猴子的尾部，因此被居民視為猴神「哈奴曼」的化身，但這一條毛髮卻為少年帶來困擾，不僅穿衣服非常不便，還會受到同儕嘲笑，讓他不堪其擾。

Teen has two-foot-long tail made up of bizarre hair clump – but he wants it gone https://t.co/zeI8HAlhmp — Abdul Wahid (@Abdul248Abdul) July 13, 2023

根據《每日星報》報導，居住在中央邦巴爾瓦尼（Barwani）的14歲少年蘇雷什（Suresh），下背處長出一團黑色毛髮，隨著年紀增長，毛髮越來越長，如今甚至能編成辮子，長達60公分，看起來像是尾巴，當地居民因此視他為猴神哈奴曼（Hanuman）的化身。

蘇雷什的哥哥回憶說，弟弟5歲時，父親曾幫他剪斷尾巴，未料他卻因此生了一場重病，自此家人不敢再處理了。而蘇雷什表示，他的「尾巴」已嚴重影響到生活，不僅會被同儕嘲笑，睡覺與坐下時常拉扯到，甚至很難集中精神學習，衣服也沒辦法好好穿。

蘇雷什並未就醫治療，而有些醫師得知後，認為蘇雷什的尾巴可能源自罕見疾病，不過也有部分醫師表示，可能是蘇雷什的母親懷孕期間，缺乏營養所造成，但目前無法確認病因，就算真的剪掉，也會重新再長出來。