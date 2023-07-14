We walk over underground utility vaults everyday, but could somebody be inside? Video captured a homeless man climb inside a vault with his belongings in Little Tokyo. https://t.co/3ogeCUAKBx pic.twitter.com/YxyzHNtn37 — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) July 7, 2023

有關「地底人」的都市傳說一直是科幻愛好者關注的話題，相傳「地底人」是居住於地下的民族，有些還具有超越人類的高科技文明，沒想到美國一處博物館外，近日竟被捕捉到有神秘黑影掀開人孔蓋，鑽進路面的影像，一度掀起熱議。不過當地警方表示，那是一名無家可歸的男子，平時就住在人行道的地底。

綜合外媒報導，加州洛杉磯小東京日本街（Little Tokyo）的「日裔美國人國家博物館」（Japanese American National Museum）監視器，本月3日拍到一名男子熟練地掀開館外人行道上的人孔蓋，接著將背包等私人物品丟進去後，自己也跟著鑽入地下。

儘管男子藏匿的空間並未直接連通到博物館內部，但館方認為，這處地下空間與博物館相當接近，且設有電線、天然氣管道，男子繼續留在那裡，可能會有安全隱患，便致電報警。

當地警方獲報後也立即趕抵現場，果然在人孔蓋底下發現30歲的遊民，裡頭還有吃過的食物、飲料等垃圾，顯示男子在該空間生活有一段時間。不過男子第一時間拒絕警方盤查，還公然襲警，因此立即被拘捕，警方後續也在他的背包搜出毒品及槍枝。

至於男子所待的地下空間則是用來保存公共基礎設施的設備，包含供水、天然氣供應與電信系統的開關與閥門，但入口通常是上鎖的，而隨著事件發生，洛杉磯警方表示，他們將封起這2處被男子打開的公共設施保存庫。