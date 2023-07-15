大陸雲南警方近日凌晨5時許接獲報案，民眾自稱家裡出現無數小蟲，數量之多抓都抓不完，員警一聽秒懂，立刻叫了救護車，火速趕到現場將人送醫。

綜合陸媒報導，雲南省昆明警方7日凌晨5時許，接獲一名季姓男子的報案電話，指稱家中全是小飛蟲，抓捕不完也無法擊退。員警和醫護人員很快便抵達現場，並對季男進行檢查，推測是「菌類中毒」，於是當下想幫季男打針緩解症狀，但他卻不配合，只是不停地隔空抓蟲子。

後來警方又在臥室發現季男妻子同樣出現中毒症狀，進一步詢問得知，當天有親戚從老家給他們帶了一些牛肝菌，夫妻倆晚飯時炒了一盤吃，沒想到半夜時分卻雙雙出現幻覺，好在季男及時報警求助。員警和醫護人員在季男家中安撫了近半個小時，才成功將夫妻兩人送上救護車，目前已經沒有大礙。

據悉，牛肝菌在雲南各地均有分佈，產期為每年的6～10月，是野生而可以食用的菇菌類，不過其種類眾多，部分品種含有毒性，一旦不小心誤食便可能中毒，出現嘔吐、幻覺、昏迷、肝臟衰竭，甚至死亡等狀況。民眾若證實因誤食有毒牛肝菌而中毒，應大量飲水以稀釋毒素，並帶著吃剩的菇菌盡快求醫。