日本一名39歲男子宣稱他最擅長「耍廢」，便將其轉化成職業，顧客能租下他來陪伴自己，沒想到因此爆紅，如今一次收費1萬日圓（約新台幣2200元），5年內賺進4千萬日圓（約新台幣890萬），還出書分享這一份特殊工作。

根據《每日郵報》報導，39歲森本莊司（Shoji Morimoto）原本是一名自由作家，覺得工作無聊又乏味，總是提不起勁，又經常被上司或同事碎念「什麼事也不做」，森本決定辭掉工作，全職做一個「無所事事的人」，並在推特發文表示，他提供出租自己的服務。

森本提到，有些人想去餐廳吃飯，一個人去有些尷尬，或是想打電動，卻找不到夥伴，於是他就提供出租服務，可以陪伴顧客做任何事，起初他只收車馬費與餐費，但在短短10個月內，粉絲數從3千人增至10萬人，還收到4千多筆預定，他才訂下明確的價格，一次收費1萬日圓（約新台幣2200元）。

森本近日分享「廢人出租」內容，有些顧客單純就是無聊，所以找來陪伴，作為傾訴的對象，還有人是要交離婚文件，因此租他一起去，讓他覺得很有趣，像是要陪對方走入下一個人生階段，印象最深刻的是，曾被要求去醫院探視一名服藥自殺而住院的人，因為租客認為，森本能以第三者的角度，向對方告知「他殺人了」。

森本認為自己在用不同方式，去照顧每個需要陪伴的人，但表示自己並非好人，畢竟他也是有收費，而且接案內容也有底線，就是不碰情色與犯罪的案子，不過有人認為這份工作，像「新時代男公關」或「新時代乞丐」，但森本並不以為意，指這種名稱還蠻特別的，目前他靠這份職業，在5年內賺進4千萬日圓（約新台幣890萬）。