古代皇帝掌控大權，最怕別人爭搶皇位，因此即位後，叔、伯、兄弟等宗室通常都會遭打壓，避免他們坐大，奇怪的是，叔伯與舅舅都是皇帝的親戚，但皇帝卻願意任用外戚，就算歷代曾有外戚干政的狀況，但依舊能受皇帝重用，其實與血緣有關。

大陸北京師範大學第二附屬中學歷史教師紀連海提到，古代皇帝大多對宗室親戚嚴防死守，怕他們動了爭奪權力的想法，不少皇帝為了防範叔、伯、兄弟等宗室，會選擇重用外戚與宦官，雖然有些朝代因此被搞垮，但皇帝依舊相信他們，宗室就算被任用，也不會擁有實權，皇帝會牢牢抓住兵權、政務。

紀連海解釋，其實與「血緣關係」有關，皇帝即位後，叔叔、伯伯及兄弟同樣有皇室血脈，尤其是兄弟，都有繼承皇位的權利，例如康熙晚年九子奪嫡，就是皇子爭權的例子，雍正從九子奪嫡中勝出，即位後第一件事就是打壓宗室，對兄弟產生各種猜忌。

根據《騰訊新聞》報導，舅舅雖然也是親戚，但以血緣來看，並不屬於同一宗室，威脅自然比皇家宗室小，而且皇帝重用外戚，一方面受母族與妻族的壓力，另外就是為了對抗其他政治勢力，皇帝必須靠建立自己的政黨，尋找政治平衡，皇帝若英明，又遇有才能的外戚，就會使國家強大，例如西漢時期的衛青與霍去病，但皇帝不英明又遇無能外戚，就會導致政治霍亂，像是東漢時期跋扈的大將軍梁冀。