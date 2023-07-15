法國一名人妻懷疑丈夫出軌，一氣之下竟然用力拉扯對方下體，導致陰莖「撕裂」，當場血流不止，行為相當殘暴，也讓一場夫妻糾紛升級為家暴事件。最終女子被依故意傷害罪逮捕，其丈夫也因襲擊妻子面臨傷害罪的指控。

根據法國媒體La Depeche報導，位於上加龍省東北部的土魯斯（Toulouse）9日晚間發生一起駭人的婚姻糾紛，當時這對夫妻在酗酒的情況下爆發激烈爭吵，36歲人妻懷疑45歲丈夫出軌，要求查看對方手機，而丈夫想搶回手機的行為徹底惹惱了妻子。

女方一氣之下竟然一把抓住丈夫的陰莖用力拉扯，力道之大，導致對方的生殖器大部分皮膚和包皮被扯掉，頓時血流如注；不僅如此，男子的耳朵也被當場撕下一塊。急救人員透露，獲報後抵達現場時，男子的意識清楚，但處於極度痛苦的狀態。

事後女子被依故意傷害罪逮捕，至於行兇時是否有使用其他尖銳工具，尚待警方進一步調查。其丈夫經過治療後雖然無生命危險，但同樣因為襲擊妻子而面臨傷害罪的指控。

消息傳到台灣，不少網友則錯愕直呼「大力金剛手？」、「這招我知道，虎爪絕戶手」、「徒手撕雞！肯定是集團衝組的」、「男生要好好保護自己啊」。

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