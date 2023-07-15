大陸山西省侯馬市在1965年建電廠時，意外出土大量的玉片文物，經專家鑑定，驚覺是春秋末年晉國的官方文書，而且還是盟書，為何古人不把誓言寫在竹簡或絹帛？大陸故宮博物館人員解釋，古人認為玉具有神性，一旦寫在玉石上就有法律效力。

根據大陸節目《玉石記》介紹，1965年山西省侯馬市建設新電廠時，施工過程中發現一件件玉石片，上面隱約可見朱書字跡，施工人員驚覺不對勁，趕緊聯繫相關人員，經張頷等考古學家鑑定，發現這批寫有文字的玉石片，其實是春秋末年晉國的官方文書。

這批文物中有一片如雞蛋大小的玉石，正反面寫滿90個字，上面記錄春秋末期晉國世卿趙鞅，與晉國內部各方勢力的盟約，他們將誓言寫在玉石片上，約定不納妾、不背叛，內部要團結，一起打擊敵對勢力，甚至還詛咒背信忘義的行為。

大陸故宮博物館館員徐琳提到，古人認為「玉」能夠通神，具有神性與靈氣，所以將誓言寫在玉石上，就具有法律效力，代表一種契約關係，而且連神都知道，古人相信鬼神，因此就會嚴格遵守。另外從這些玉石也可得知，舉行盟勢、簽訂盟約是當時普遍的政治手段。