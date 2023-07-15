隨著疫情解封，許多人會趁著休假規劃外出旅遊，不過近日卻有一名大陸網友入住飯店時，在房間天花板角落看見一面道路反射鏡，突兀的裝置讓他相當錯愕，於是好奇發文求解。畫面曝光後隨即掀起熱議，同時釣出內行人解答背後用途。

近日有大陸網友在社交平台發文透露，旅遊時入住了一間飯店，沒想到進房後，抬頭卻看見天花板角落安裝了一面道路反射鏡，讓他相當疑惑，「我記得這玩意一般是馬路上才有的吧？」不解為何要在房間內裝設反射鏡。

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人看了打趣笑說「等等就有車經過了」、「讓房間的車轉彎用的」、「房間太大怕你迷路」；也有人擔心鏡子暗藏針孔攝影機偷拍，「這房間有問題，趕快換一間」、「可能是個單面鏡，裡面有鏡頭」。

對此，有內行人解答，指出該間飯店可能是足療按摩館改裝，「方便讓監察人員在不打擾別人正常服務的情況下，從門外就能藉由鏡子看裡面是否從事非法行為」、「這是為了在門口就能看到室內死角而裝的」、「按摩館改成飯店後，反射鏡沒拆下」；另一名網友也表示，曾問過店家同樣問題，對方表示是方便讓員警臨檢時，站在門口就能看見室內全景。