美國北卡羅來納州一名住戶在家休息時，發現院子出現詭異黑影，仔細一看竟是一頭黑熊，在院子遊蕩不肯離開，豈料下秒牠卻露出驚恐表情，隨後趕緊逃離現場，鏡頭緩緩出現另一隻雙腳走路的「棕熊」，原來屋主的家人套上玩偶裝嚇跑黑熊。

Youtube頻道「ViralHog」日前分享一段影片，北卡羅來納州阿什維爾一名屋主近日在家休息時，注意到窗外出現一頭黑熊，待院子裡久久不肯離開，似乎正在找食物吃，豈料屋主的家人靈機一動，竟套上棕熊人偶裝，跑到院子與黑熊正面交戰。

黑熊看到人假扮的棕熊後，頓時被搞混了，嚇得趕緊逃跑，解決這一場危機。影片曝光後，不少網友表示，「本世紀最精彩的熊大戰」、「劇情真的是神展開，沒想到還有這一招」、「如果黑熊看上棕熊，就是另外一種劇情了」、「雖然很好笑，但還是要小心」。

美國國家公園管理局官網指出，若在野外遇到熊，最好就是保持距離，給牠空間自己離開，各個國家公園也給出不同指示，有些建議至少保持60公尺距離，有的是保持91公尺，另外就是要低聲、冷靜地和自己說話，目的是讓熊知道你是人類。紐澤西州環境保護署魚類及野生動物司也建議，可藉由製造噪音的方式嚇跑熊，例如吼叫、敲打鍋碗瓢盆、按喇叭，或揮動手臂讓自己看起來很大隻。