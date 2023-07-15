有時無心的一句話，可能會傷到最愛的人。美國紐澤西州一名人妻日前查看丈夫手機，意外翻到兩人剛認識時，丈夫與朋友的對話訊息，竟形容她是「醜妞」，還向友人吹噓「她非常迷戀我」，讓人妻看了瞬間心碎，後悔當初為何嫁給他。

根據《每日郵報》報導，40歲里維斯（Jane Lewis）6年前在雜貨店工作時，認識常客、也就是現任丈夫傑克（Jack），當時覺得傑克待人友善，而且很討人喜歡，「他對我非常好，甚至很欣賞我的為人與工作」，兩人進而交往，在2021年結婚並生下3個孩子。

里維斯提到，上個月她獲得同意後查看丈夫手機，發現兩人剛認識時，丈夫竟向朋友說，自己已經和里維斯同居，更說她不像心目中的正妹，雖然沒有什麼吸引力，「但這個醜妞很迷戀我，甚至願意為了我做任何事，我們就差還沒發生關係了」。

里維斯看完後瞬間氣炸，跑去質問丈夫，對方連忙道歉並解釋，當時他很沒有自信，這些說詞讓他感覺好一點，里維斯如今已無法信任丈夫，表示「他說我很漂亮，但我不相信了，丈夫不再是我認識的那個人，我從小患有醜小鴨綜合症，一直覺得自己長得很難看」、「看來我們的關係是建立在謊言上，我當時如果有看到這些訊息，會馬上離開他，但現在我只能試著克服，畢竟我們結婚了」。