古代封建社會，不只皇帝後宮佳麗三千，一般權貴人家也多是三妻四妾，不過對於駙馬來說，豪門生活並不如想像輕鬆，也幾乎少有人納妾，關鍵在於駙馬與公主之間關係並不平等，彼此需謹守君臣禮儀。

根據《搜狐網》報導，古代公主大多都是政治聯姻的棋子，婚姻大事由皇帝做主，要想成為駙馬則必須經過層層考核，婚前還會有「試婚格格」提前驗貨。原因在於很多達官貴人為了和皇室結親，不惜買通太監，成為駙馬，但如果駙馬爺各方面都很優秀，那就沒話說，一旦身體虛弱、性能力差，導致公主成婚不久就守寡，或是生不出子嗣，這對於帝王家而言無疑是奇恥大辱。

即便有幸成為皇親國戚，與公主結為夫妻，但彼此地位並不平等，基本上駙馬都是婦唱夫隨，兩人偏向「君臣」關係。《明史》記載，駙馬每天須向公主問安4次，公主用餐時，駙馬也要站在一旁伺候，甚至想要行房也必須經過批准。

由此可知，古代駙馬只是空有名號和象徵性的身分而已，實際生活中受到很多限制，就連普通且正常的夫妻生活都未必能夠擁有，更何況是像一般權貴男子娶妻納妾，根本天方夜譚；即便要納妾也必須經過公主同意，如果硬是「偷偷來」，後果恐不堪設想。《新唐書·列傳第八》就曾記載，唐中宗次女宜城公主劉綬的駙馬裴巽因為納妾，惹怒了劉綬，不僅下令割斷裴巽的頭髮，還割去小妾的耳鼻，甚至將其陰部的皮剝下，覆在裴巽臉上，手段十分兇殘。