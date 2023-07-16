流行服飾的設計風格每年不斷變化，許多人會添購衣物以跟上潮流，大陸一名女子近日前往服飾店購買牛仔褲，沒想到試穿後的成果卻讓老闆娘忍不住噴笑，崩潰狂勸「妳別買了！」影片曝光後，笑翻不少網友。

根據網路上瘋傳的影片顯示，河南一名女子近日前往服飾店購物，看上了一件腰部兩側開孔的牛仔褲設計，雖然整體看起來十分合身，但腰部的開孔處卻溢出兩坨肉，令人不忍直視。

不過老闆娘基於做生意的立場，仍不斷誇獎「這個衣裳好看的很」、「今年流行這樣穿，穿著顯瘦」，這時女顧客看著腰間的兩坨肉，不禁自嘲「我自己都想捏捏」，一句話讓老闆娘當場笑了出來，還反過來苦勸「妳別買了，我憋不住了！」到最後雖然生意沒做成，但兩人全笑成一團。

畫面曝光後逗笑一票網友，紛紛打趣調侃「這褲子穿著騎電動車，後邊坐的人能有個把手」、「老闆娘也是誠實人，不忍心睜眼說瞎話」、「誇了半天來了句：妳別買了，我憋不住了！哈哈哈哈」、「好像電鍋的把手」。