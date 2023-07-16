菲律賓一名女子和親戚搭船去掃墓，未料當他們準備合照時，突然一個不明生物從海中跳出，一頭撞走女子原本握在手上的手機，她慌張地四處尋找，看了別人拍攝的影片後才得知，原來「凶手」是一條長約25公分的飛魚，瞬間傻眼。

根據《每日郵報》報導，菲律賓女子瑪奎蘭（Neressa Ursal Maquilan）在今年6月和親戚一起去替已故的阿姨掃墓，當時一行人搭乘快艇經過雷伊泰島（Leyte）附近海域，瑪奎蘭和其中一名親戚擺好姿勢準備合照，未料下秒一個不明生物從海裡跳出，並且以極快的速度「搶」走她原本握在手上的手機，讓她嚇一大跳。

由於意外來得太突然，瑪奎蘭並未意識到發生什麼事，還不斷在船上尋找手機，直到看了親戚烏薩爾（Cha Ursal）幫忙拍的影片，才知道「搶匪」竟是一條長約25公分的飛魚，而且還把她的手機撞進海裡，瑪奎蘭得知真相後，急忙向船長求救，然而就算對方熱心地潛下水尋找手機，但仍一無所獲。

不過事情在當天傍晚出現轉折，烏薩爾透露，晚間海水退潮，有遊客在岸邊發現瑪奎蘭的手機，並將其歸還，只是因為手機泡水太久還是不幸損壞，但她的大嫂知情後，特地買了一支新的手機送給瑪奎蘭，也算是意外的收穫；對於被飛魚「搶劫」，烏薩爾表示：「類似的事情非常罕見，所以我們覺得很特別。」