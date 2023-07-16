大陸作家馬伯庸最近在飯店房間的天花板，發現一個指向牆壁的詭異箭頭，他研究了好久都不知道箭頭的功用是什麼，於是上網求解，許多網友看了都聯想到遊戲中的任務提示，而貼文也釣出大陸《博物雜誌》的副主編，指出這個箭頭其實是為了穆斯林每日朝拜而準備。

大陸作家馬伯庸近日在微博發文，他入住一間飯店後，發現房間天花板的角落貼有一個謎樣箭頭，方向指著牆壁，讓他感到困惑不已，直言：「住進一個奇怪的飯店，我盯著天花板上的箭頭研究了許久，也沒研究明白到底幹啥用的。」於是只好拍下照片上網求解。

不少網友看到照片後，也都很好奇箭頭的用意，還有一些人聯想到遊戲中的任務提示，忍不住開玩笑，「它提示你這個房間沒任務，去下個房間」、「往箭頭方向走過去可以接到新的副本」、「用滑鼠點一下，應該有個隱藏任務」、「挖開箭頭所指的石膏板，有傳位詔書」、「別太擔心，給阿飄指路用的」。

貼文也釣出大陸《博物雜誌》的副主編「無窮小亮」，他以前就曾對此做出解答，天花板的箭頭其實是為了穆斯林準備的，因為伊斯蘭教徒每天都要面向聖城麥加的一棟建築物克爾白（又稱天房），箭頭指的方向就是克爾白所在的方向，方便穆斯林住客在飯店做禮拜。