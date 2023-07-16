印度一群小孩在住家玩耍，卻發現腳邊有不明條狀物爬過，仔細一看才驚覺竟是毒蛇，立刻嚇得放聲尖叫，大人們聽到騷動急忙趕到現場，這才發現廢棄在樓梯底下的梳妝台竟變成「蛇窩」，藏有24條包含眼鏡王蛇在內的毒蛇，還下了50到60顆蛇蛋。

#Bihar: 24 snakes and 50-60 eggs found in a house https://t.co/pVl0nLXViW — ETV Bharat (@ETVBharatEng) July 15, 2023

根據《ETV Bharat》報導，印度比哈爾邦（Bihar）巴加哈（Bagaha）一處住宅近日發現藏有「蛇窩」，當時屋主喬杜里（Madan Chowdhary）的孩子們正在家裡玩耍，走到樓梯下時突然發現有條狀物從腳邊爬過，仔細一看竟是一條蛇，讓孩子們嚇得放聲尖叫。

喬杜里和家人、鄰居聽到騷動後，急忙衝到現場，並目擊一條蛇從放置在樓梯下的廢棄梳妝台下爬了出來，眾人合力搬動梳妝台後，發現底下還藏有4、5條蛇，他們對此感到震驚不已，並尋求當地捕蛇人的幫助，最後捕蛇人從喬杜里家中抓到包含眼鏡王蛇在內共24條蛇，還有多達50、60顆的蛇蛋，並將這些蛇帶到河邊放生。

無獨有偶，澳洲雪梨一戶人家今年3月也發現自家後院藏有8個「東部擬眼鏡蛇」（Eastern brown snake）的窩，這種蛇又被稱作「世界第二毒蛇」，且蛇窩內共110顆的蛇蛋都已孵化，他們還抓到也具有毒性的「赤腹伊澳蛇」（Red-bellied black snake），所幸一家人沒有受傷，並把抓來的毒蛇都帶到安全區域放生。