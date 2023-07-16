大陸江西一間寺廟近日發生偷盜案，土地公廟功德箱內的財物多次被人偷取，民眾發現後急忙報警，警方循線調查很快就抓獲涉案男子，未料對方竟辯稱這些錢是他向菩薩「借」來的，更荒謬表示菩薩有對他比「OK」以示同意。

綜合陸媒報導，這起事件發生在江西省上饒市弋陽縣的雙岩寺，本月8日當地警局接獲民眾檢舉，稱雙岩寺功德箱內的財物多次被人偷取，警方隨即展開偵辦工作，在寺廟四周走訪調查，發現近幾天一名身穿黑紅T恤的男子多次出現在雙岩寺的土地廟，且反覆打量擺放在神像面前的功德箱，行為看起來非常可疑。

據調查結果顯示，這名男子是居住在附近的葉姓村民，警方鎖定嫌犯後，很快就在葉男家中將他抓獲，並且因為涉嫌竊盜他人財物，被警方處以行政拘留12天的懲罰。面對警方的質詢，葉男竟辯稱他拿的錢是向菩薩借來的，「我拜了菩薩才去『借』的，我和菩薩說了會還，祂還跟我比了個OK。」

葉男供稱，他平常會到雙岩寺附近的水塘洗衣服，時間久了就發現功德箱平常無人看管，也沒有上鎖；今年6月初，葉男因為經濟狀況出了問題，竟把壞心思打在功德箱上，趁著四下無人時從裡面拿了一點錢，起初葉男還很害怕會被抓，但始終沒有人報警，嚐到甜頭的他之後只要有時間，就會去看看功德箱。