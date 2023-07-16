不少飼主為了測試愛犬的忠誠度，會假裝遭遇危險，觀察狗狗是否會來幫助或拯救自己。南韓一名女子和3名友人到江邊露營，一天清晨散步時，她突然想測試愛犬，於是跳入江裡假裝溺水，沒想到竟弄假成真，整個人被湍急的水流沖走，搜救隊找了3天，才在下游處找到女子，只可惜她已經不幸身亡。

“강아지가 구해줄까” 홍천강서 실종 40대, 3일 만에 숨진 채 발견 https://t.co/9ICGUMsCld — 뉴스모음(맞팔 99%) (@chs0682) July 4, 2023

綜合韓國媒體報導，7月1日早上6點30分左右，韓國40歲女子帶著愛犬和3名友人在江原道洪川江旁露營，過程中女子突然好奇「如果身處險境，愛犬是否會來救她」，為了測試結果，女子親自跳入江水中，但她沒料到水流會這麼湍急，直接把她沖走、失去蹤影，岸邊的友人見狀感到著急卻無能為力，只能盡速報警求救。

警方和消防人員抵達現場後，立刻出動直升機、船隻和無人機等裝備展開救援，還有潛水人員直接到水中確認狀況，然而洪川江水流湍急且江水混濁，讓救援難度增加，隔天早上8點，警消更加派人力、動用更多裝備，卻依舊一無所獲；一直到搜救行動第三天，救援人員才在距離事故發生地39.6公里的地方找到女子，但她早已失去呼吸，不幸溺水身亡。

沒想到女子只是一時興起想要測試愛犬的忠誠度，最後卻弄假成真、賠上性命。目前警方仍在調查意外發生的詳細經過，且尚未公布女子的姓名和更多資料，整起事件還有待釐清。