澳洲籍51歲男子提姆（Tim Shaddock）今年4月帶著寵物狗從墨西哥開船出海，不料卻遇到風暴，導致船隻設備毀損，只能被迫在太平洋上漂流，期間靠著吃生魚、喝雨水，終於在時隔2個多月後奇蹟獲救。

綜合外媒報導，今年4月提姆帶著狗狗貝拉（Bella），從墨西哥拉巴斯（La Paz）啟航，前往法屬玻里尼西亞，不過途中卻遭遇惡劣的海象，強烈的暴風使得船上的電子設備遭到毀損，最終一人一狗只能在太平洋上漂流。

好在提姆出發前帶了生存裝備和漁具，和貝拉靠著吃生魚、喝雨水維生，白天則躲在船隻的遮棚下方防止曬傷，時隔2個多月後才在墨西哥海岸被一艘鮪魚拖網漁船救起。值得慶幸的是，儘管提姆面露憔悴、滿臉鬍子，但身體狀況尚稱良好。

獲救後的提姆透露，漂流期間的日子過得非常艱辛，現在必須好好休息和吃點美味的食物滿足一下身心靈。至於這段時間是如何支撐下來的，提姆坦言「必須要有非常積極的心態，才能度過這種磨難而不會放棄」。