現代人喜歡養寵物作伴，不過大陸四川一戶人家卻在5樓陽台一口氣養了7頭牛，牛糞不僅掉在樓下鄰居家的陽台，臭氣熏天的牛糞味更是惱人，此外，牛隻的宏亮叫聲也讓社區民眾不堪其擾，憤而向有關單位投訴。

綜合陸媒報導，事件發生在四川省南充市順慶瀠鳳花園小區，一名住在3樓的張姓居民14日上午發現自家陽台竟然憑空出現牛糞，讓他相當詫異，沒想到抬頭往上一看，赫然看見5樓李姓住戶家的陽台上養了7頭牛，空氣中除了瀰漫著牛隻排泄物的惡臭味，還摻雜著飼料味道以及牛叫聲。

附近民眾對於李姓住戶在陽台一口氣養7頭牛的離譜行徑感到憤怒，「養雞鴨還正常，誰會在社區養牛，應該是趁早晨沒有人注意，偷偷把牛從樓梯間牽上來養的。」對此，李姓住戶則辯稱，養牛是為了喝新鮮的牛奶，沒想到會因此給鄰居帶來困擾。

據悉，社區居民因為不滿居住環境被搞得又臭又吵，嚴重影響生活和健康，紛紛打電話向有關部門投訴；最終來了一輛三輪車，將7頭牛全數運走，事件才得以落幕。