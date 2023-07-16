皇宮中除了皇室成員以外，還有不少為了服侍他們而存在的群體，像是太監、宮女等，然而清朝滅亡之後，這些宮女都到哪裡去了呢？大陸歷史學者指出，清末皇室即將破產之際，有大量裁員一些宮女，但這些宮女的下場通常都很悲慘，普通的可以靠手工養活自己，遭遇較差的則可能淪落風塵，甚至被賣掉做奴隸。

大陸歷史學者紀連海指出，清末皇室即將破產，溥儀作為掌握大局的皇帝，為了減少支出只能大量裁員，不過這些宮女的失業待遇還不錯，每個人都能拿到100大洋（約新台幣5萬以上），儘管如此，離開皇宮後仍需要努力謀生，但伺候妃嬪、皇帝皇后的事情做慣了，到外面才知道工作不好找。

有些宮女可能會想「找個好對象嫁了」，但宮女出宮後想找對象也不容易，主要原因有3個。首先，宮女在宮中長期工作，不少人都患有血瘀症，容易引發不孕問題；再者，民間有不少關於宮女的謠言和八卦，大多都是不怎麼好聽的傳聞，大部分男性自然會望而生畏；最後，在當時習慣早婚早育的傳統社會，宮女出宮後大多都是「大齡剩女」，一般家庭的男性如果要娶妻、納妾通常都會選擇年紀小的女性，而不會選擇已經上了年紀的宮女。

於是有些宮女會靠著以前在宮裡培養的技能，做手工賣錢養活自己，或是有些遭遇不好的宮女則會淪落風塵，甚至被人賣掉變成奴隸。