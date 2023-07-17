澳洲路邊突然出現一顆「被地衣覆蓋的巨石」，民眾走進一看才驚覺那其實是一隻長有厚重羊毛的綿羊，而且還不斷踏著詭異的步伐，若再不救援就可能有生命危險，於是急忙打電話通報動物收容所，工作人員出動救援綿羊後，幫牠剃掉了重達24.49公斤的羊毛。

根據《The Dodo》報導，澳洲民眾在散步時發現一顆詭異的「巨石」，走進一看才發現竟是全身披著厚重羊毛的綿羊，且牠像是陷入混亂般，不斷在原地繞圈、來回踱步，民眾見狀急忙通報當地的動物收容所「Edgar’s Mission」，創始人阿赫（Pam Aher）看到影片後止不住擔心，「與其說是一隻綿羊，牠更像是被地衣覆蓋的巨石。」

同時阿赫也指出，這隻綿羊的羊毛已經長到危險的地步，若再不救援恐怕會有生命危險，所以收容所人員迅速向當地政府回報，確認可以救援綿羊後就立刻出動，並替牠取名為「瑪撒拉（Methuselah）」。

阿赫透露，瑪撒拉的眼睛幾乎被羊毛遮住，什麼都看不見，因此當人們幫忙修剪羊毛後，牠的個性發生極大的變化，從原本的畏縮、害怕，變成了快樂咀嚼乾草的模樣，「就好像有人為這隻綿羊打開了燈，牠還抬頭看著我們，像是在說謝謝。」

後來工作人員又替瑪撒拉剃掉身上重達24.49公斤的羊毛，並替牠穿上2件保暖外套，幫助牠適應身上溫度的轉變；目前瑪撒拉仍暫時留在收容所內，並且已經和另一隻被救援的羊亞當（Adam）成為朋友。