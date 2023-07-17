印度一名人妻趁著丈夫外出時和小王幽會，卻被婆家人抓包，丈夫聽聞消息趕回村裡，和家人討論過後，竟決定要讓小王和妻子舉辦婚禮，一群人將他們押到附近的寺廟，小王想反抗還慘遭眾人圍毆，手臂、臉上都滿是傷口，人妻則仰天痛哭，無奈地接受婆家人的安排。

綜合當地媒體報導，比哈爾邦納瓦達（Nawada）一對夫妻結婚不久後，丈夫就抓包妻子外遇，不過當時丈夫原諒了妻子，兩人感情和好如初，還生育2名孩子。然而美滿的家庭仍阻止不了妻子想外遇的慾望，近日她又趁著丈夫外出工作時，和已婚且育有3子的小王幽會，未料慘遭丈夫的家人抓包，將兩人抓了起來。

丈夫聞訊趕回村裡，和親朋好友討論後，竟決定讓妻子和小王結婚，一群人將兩人帶到住家附近的寺廟，過程中小王不甘願地想要拒絕，還被眾人毆打，險些要被趕出村莊，最後小王和妻子只好在無奈之下舉辦婚禮，而主婚人就是丈夫。

從網路流傳的影片中可以看到，身穿黃色紗麗的妻子仰天落淚，一旁還有人抓住她的後頸和手肘，防止她跑走，之後一旁身穿白色背心、手臂上還有傷的小王就在她的額頭點上紅色朱砂，這個舉動引來全場歡呼，小王卻表情僵硬地扭過頭，不願直視女方。