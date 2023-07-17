物競天擇、弱肉強食的戲碼，每天都在大自然真實上演，近日網路上瘋傳一段花豹大啖獵物內臟的進食秀，只見牠巧妙地將一顆顆羊糞便，從羊大腸內全數擠出，邊吃邊噴「黑珍珠」的絕妙吃法，讓網友們看了嘖嘖稱奇。

大陸微博近日瘋傳一段影片，畫面中可見，花豹從羊的肛門拉出一條腸子，接著開始咀嚼吸吮，只見半透明的腸子內還殘留了獵物糞便，不過花豹竟聰明地邊吃邊用牙齒和舌頭將其向前推擠，一顆顆羊糞便轉眼間被全數排出，乍看之下就像是從透明吸管中噴出大量黑珍珠。最後花豹在沒有吃到排泄物的情況下，得以順利將腸子嗑掉，吃完後還滿意地舔舔嘴唇。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「一看就是老手，還知道擠出來」、「很專業的吃法」、「這段畫面很有味道」、「黑珍珠大腸刺身好吃嗎」；也有人詫異表示，「原來花豹也會掏肛」、「掏肛看來不是鬣狗的獨家絕技了」。

事實上，「掏肛」是鬣狗特有的獵食技巧，原因是鬣狗後腿較短，沒有優異的彈跳能力，因此很難像獅子、獵豹等貓科動物那樣跳到中大型獵物身上撕咬、鎖喉或是將獵物撲倒在地，所以鬣狗在漫長的演化中發展了一項生存技巧，那就是專門針對薄弱、又容易偷襲成功的肛門部位下手。當鬣狗一口咬上獵物肛門時，腸道會連帶被拉扯出來，導致獵物幾乎無法反抗，最終只能淪為鬣狗的戰利品。