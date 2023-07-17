馬來西亞一名24歲男子近日將6萬令吉（約新台幣40.8萬元）現鈔忘在後車廂蓋上，便開車前往市區，直到抵達銀行後才發現辛苦存下的錢早已散落飛走，當場崩潰痛哭，趕緊又回頭尋找，最終只找回一半的錢。男子的姊姊心疼他的遭遇，也公開喊話「求求各位好心人，請把你們撿到的錢還給我弟弟」。

根據《星洲網》報導，馬來西亞一名24歲男子，平時辛苦工作賺錢，夢想將來開一間理髮店，本月12日打算將錢先存進銀行戶頭，沒想到卻一時疏忽，把整袋鈔票遺忘在後車廂蓋就開車上路，直到抵達銀行時才發現。

儘管他當下立刻回頭沿著原路尋找，一路上也有不少人幫忙撿起散落的鈔票，但大部分的現金早已散落在吉蘭丹州哥打峇魯通往瓜登的路段，最終只找回約3萬令吉（約新台幣20萬元），讓他相當崩潰。

對此，男子的姊姊透露，弟弟因為一時疏忽而丟失大半積蓄，受到不小的打擊，於是公開喊話當天撿到錢的民眾，能將錢還給弟弟，「求求各位好心人，這是他存了很久的辛苦錢」。