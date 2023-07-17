最近一段影片在網路上瘋傳，一顆詭異的海膽不斷擺動著螢光色的短觸手，中央還有一顆很像眼球的白色球體，不停收縮、放大與轉動，似乎是在觀察周遭環境，影片一出立刻引起熱烈討論，但事實上那顆「眼球」其實是海膽的肛門，正中間黑色的部分則是肛門口。

日本網友「@K_theHermit」近日在推特上傳的影片引發熱議，從畫面中可以看到一顆長有黑白觸手的海膽，正中間有一個像是眼球的圓形物體，四周包圍著的螢光藍、綠色短觸手在不斷擺動，就像是在黑暗中揮舞著螢光棒一樣，海膽的「眼球」還會左右觀察環境，詭異的外表讓人看了不寒而慄。

截至目前為止，影片觀看次數已經超過106萬，網友們都嘖嘖稱奇，紛紛留言，「中間好像一個舞台，台下坐滿拿著螢光棒的歌迷，用心感受的話，舞台上就會有偶像在表演」、「眼睛會動真的太可怕了！」、「這就是海洋生物表現激動的方式嗎？」；另外也有人懷疑這段影片被後製編輯過了，但推主強調，這並不是PS過的影片，而是海洋中真實存在的生物。

據了解，影片中的生物名為「刺冠海膽（ガンガゼ）」，又名「魔鬼海膽」，外形呈現黑紫色半球體，底部較為扁平，刺冠海膽的棘刺很長，可達30公分，且帶有毒性，刺入人體後易折斷、留在體內，不易拔出，而傷口會紅腫劇痛，輕微的話1小時後疼痛就會逐漸消失，嚴重時則可能造成肌肉癱瘓、呼吸困難等，並持續長達6小時，甚至會有生命危險。

而影片中類似「眼球」的構造其實是刺冠海膽的肛門囊，肛門開口就在橘黃色亮圈的中央，方便牠將排泄物排放得高一點、遠一點，不會被牠的棘刺卡住。