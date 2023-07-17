泰國62歲的「眼鏡蛇之王」柴布迪近日宣布退休，結束28年的表演生涯，他曾創下金氏世界紀錄，在一場表演中親吻19條眼鏡蛇，但因為表演極具危險性，他4度被咬傷，且3度差點命喪蛇口，因此在醫生的警告與妻子的關心下，柴布迪決定退休，不再繼續冒著生命危險表演。

綜合泰媒報導，62歲動物表演者柴布迪（Thongkum Chaibuddee）的拿手絕活就是安全地和眼鏡蛇親吻，且曾在一場表演中親了19條眼鏡蛇，並藉此創下金氏世界紀錄；2010年柴布迪前往義大利羅馬表演時更創造傳奇紀錄，在短短3分鐘內親了34條眼鏡蛇，因此被媒體譽為「眼鏡蛇之王」。

儘管如此，親吻眼鏡蛇、和眼鏡蛇表演仍是一項高風險挑戰，柴布迪坦言，在28年的職場生涯中，曾有4次失手被眼鏡蛇咬傷的經驗，其中3次更是差點一命嗚呼，最近的一次就發生在2014年的普吉島。柴布迪透露，醫生曾經警告他，說他如今的年齡已經超過60歲，這種年齡層的人一旦被毒蛇咬傷，死亡風險非常高。

再加上某次妻子打電話關心他的健康狀況，柴布迪才終於下定決心退休，不再進行眼鏡蛇表演，他直言對現在的生活相當滿意，且身上也沒有背任何負債，退休後他會繼續飼養一直以來陪伴他表演的5條眼鏡蛇，但如果有人想購買，他也願意用每公斤1000泰銖（約新台幣870元）的價格將愛寵售出，粗估每條蛇約4到5公斤重。