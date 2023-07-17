大陸河南一名翟姓男子聲稱自己是大四畢業生，去年11月出於好奇，約了一名性工作者見面，不過並沒有發生關係，沒想到今年2月卻接到警方電話，以他涉嫌嫖娼，將其行政拘留5天，對此，翟男相當不滿並大聲喊冤。消息一出隨即掀起熱議，有人認為翟男是無辜的，但也有人力挺警方，認為違法就該罰。

綜合陸媒報導，翟男指出，去年11月16日透過交友軟體認識了一名女子，加了微信後發現對方是性工作者，於是好奇相約見面，不過當下他意識到「這件事是不對的」，便以沒看上女方為由，拒絕發生性關係，還給了100元人民幣（約新台幣420元）作為車馬費，結束交易。

不料今年2月12日，翟男卻接到警方來電，說他涉嫌嫖娼，還將其行政拘留5天，學校也對他處以延遲1年畢業的處罰，讓他相當不滿，「我認為我不屬於嫖娼，我沒有和她發生性關係，而且我是主動拒絕和她發生性關係的，在主觀意志上是拒絕的。」對此，南召縣公安局表示，翟男的拘留已經執行完畢，如果不服可以提出行政訴訟。

消息一出隨即登上微博熱搜，並掀起兩派意見，一派網友認為翟男確實沒有嫖娼，就不應該受罰；但多數人則吐槽「成年大學生說出於好奇也太搞笑了」、「都已經完成違法交易前期操作了」、「這裡換成的比喻應該是你入室盜竊，你入室了，最後『良心發現』沒偷，但你依然有罪，嫖只是個結果，你找了，就是已經違法」。