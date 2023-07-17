大陸北京故宮又稱紫禁城，是明清兩朝、共24位皇帝的皇宮，不但是皇帝生活、辦公的地方，象徵著皇權，也是國家最重要的政治中心，宮內裝潢奢華，占地面積72萬平方公尺，然而清代的康熙、雍正、乾隆3位皇帝卻不喜歡住在這裡，反而花錢在宮外建造皇家園林居住，最主要的原因就是因為夏天的宮裡太熱了。

根據《梨視頻》報導，康熙、雍正和乾隆這3位皇帝最不愛住在紫禁城內，其中康熙除了冬天最冷的時候，每年有一半的時間都住在「暢春園」內，他熱愛天文、地理，還會親自教兒子幾何學，也因此暢春園成為現在北京大學學區的前身。

而「圓明園」本來是康熙賜給雍正的一塊小園林，所以雍正對這裡有特殊情感，繼位後就開始大肆擴建，連上朝都要在圓明園裡上；乾隆從雍正手裡接過圓明園後也非常喜歡這裡，有一年他只在紫禁城住了153天，其餘時間都在圓明園度過。

但為什麼這3位皇帝會特別偏愛宮外園林呢？清代統治者是來自北方的滿人，住進紫禁城後，他們很快就發現看似雄偉壯麗的皇宮，其實不太適合居住，像宮殿主要由木頭建造，很容易發生火災，高聳的宮牆雖然可以阻止火勢蔓延，卻也影響了空氣流通，尤其北京的夏天酷熱難耐，皇宮就化身成一座大暖爐，對於習慣生活在北方寒冷、涼爽氣候的滿人來說很不舒服，於是開始尋找更加涼爽宜人的地點，建立可以避暑的皇家園林。