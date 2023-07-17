武則天是歷史上唯一被承認的女皇帝，同時改國號為「周」，史稱武周。不過隨著年歲的增長，武則天也開始思考皇位的繼承問題，究竟是要立侄還是兒子，讓她遲遲拿不定主意，直到狄仁傑道破背後關鍵，武則天才毅然決然地將天下交還給李家。
根據《搜狐網》報導，武則天在位期間展現過人天賦，將國家治理得宜，也讓大唐盛世得以延續，不過隨著年紀漸長，武則天也開始考慮皇位的繼承問題，在大臣們看來，李氏後人是最合適的人選，但武則天又考量到，若是傳給侄子武三思，則有利於維持家族的穩定發展。
遲遲無法做決定的武則天便找上了宰相狄仁傑，對方只說了一句「姑侄沒有母子親」，就點出了關鍵所在，直言若是立自己的兒子為太子，那麼死後還可配享太廟，受到子孫祭拜；反之，如果立武三思為太子，過去從未聽說侄子將姑姑供奉在太廟的例子。
狄仁傑一席話猶如醍醐灌頂，讓武則天茅塞頓開，同時為了避免自己死後，武氏家族遭到報復，武則天毅然決然將天下交還給李家，並宣稱「自己只是代管」，果然唐中宗李顯復位後，沒有對武氏一族展開報復。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。