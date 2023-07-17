美國佛州一名老翁在清晨外出散步，卻慘遭鱷魚突襲，咬傷他的腿部，當場鮮血淋漓，一大片皮膚被撕扯下來，還看得到裡面的肌肉，面對嚴重的傷勢，老翁卻異常淡定，不但自己打電話求助，還能和接線員開玩笑；隨後醫護人員趕到現場，先替老翁進行急救，再將他送到醫院治療。

According to police, the man was walking at a golf course near his home around 5 a.m. when the animal bit him in the leg. https://t.co/HlqQnOOejV — FOX5 Las Vegas (@FOX5Vegas) July 15, 2023

根據《CNN》報導，這起事件發生在佛州那不勒斯（Naples）的森林幽谷與高爾夫球場（Forest Glen and Golf Course）社區，本月13日清晨5點左右，一名79歲老翁在高爾夫球場附近散步，突然被一隻長約2公尺的雌性鱷魚攻擊，牠張大嘴狠咬老翁的腿，受傷的老翁急忙打電話報警，「我正在流血，但不知道情況有多糟，我可以看到很多皮膚被撕掉，可能還能看到一些肌肉。」

除此之外，老翁還開玩笑稱：「多麼愚蠢！為了健康外出散步（卻被鱷魚咬）。」事後警方和醫護人員趕到現場，先替老翁進行急救，再搭乘醫療直升機將他送往醫院治療。還有員警在現場觀察鱷魚的動態，發現牠正準備離開並朝一座湖走去，於是緊急通報誘捕隊，順利且安全地抓捕到鱷魚，並將牠從社區移往他處。

治安官辦公室發表聲明，提醒民眾目前正值鱷魚的交配季節，因此外出時要特別留意鱷魚可能築巢的水域或植被，「鱷魚在黃昏和黎明之間最為活躍，因此請做好相應計畫與準備，以減少遇到鱷魚的機會。」