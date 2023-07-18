英國一名野生動物藝術家發現一對痛失寶寶的灰林鴞夫妻，於是讓牠們收養同類的孤兒雛鳥，沒想到灰林鴞夫妻並未排斥，對雛鳥視如己出，藝術家將過程分享至YouTube，累積570萬觀看次數，不少網友直呼很感動。

英國野生動物藝術家兼攝影師富勒（Robert E Fuller）居住在北約克郡，他經常在鳥巢架設攝像機，紀錄自家附近貓頭鷹和紅隼的生活，一對灰林鴞（Tawny owl）夫妻露娜（Luna）和邦博（Bomber）今年產下3顆蛋，但是孵化好幾天，鳥蛋都沒有破殼跡象，富勒趁夫妻倆外出拿手電筒照鳥蛋，發現並未成功受精。

富勒提到，邦博已高齡10歲了，可能就是受精未成功的原因，當時另外一窩灰林鴞巢穴被攻擊，導致兩隻雛鳥掉落變孤兒，於是他靈機一動，將兩隻小鳥偷偷放入露娜的鳥巢裡，夫妻倆回來後，看到兩隻雛鳥很開心，馬上把當成自己的孩子，還展現出媽媽對孩子的佔有慾，不準邦博太靠近，雛鳥被細心照料後，很快就長大離巢。

富勒說，露娜從小同樣也失去雙親，由其他貓頭鷹照顧長大，牠們每年都會回到同一個鳥巢產卵，而且這並非牠第一次收養其他鳥，在此之前牠就曾養大4隻孤兒雛鳥，露娜暖心的舉動，也感動一大票網友，紛紛表示「我目前懷孕7周，這段影片讓我很感動，看到露娜擁抱孤兒時，展現出母親的偉大」、「當露娜看到兩隻雛鳥時，那個時刻太神奇了」。