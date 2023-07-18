最近氣溫不斷飆升，日本一名僧侶發文提醒，在炎夏千萬不要獨自去掃墓，但背後的原因與靈異事件無關，而是因為墓地缺乏遮蔽物，長時間曝曬在陽光底下容易有中暑暈倒的風險，如果沒有人陪同，很難第一時間被人發現，恐怕會有生命危險。

根據《Jタウンネット》報導，長崎縣大村市長安寺的僧侶「吉田武士」在推特上發文，提醒民眾在夏天盡量兩人同行掃墓，避免單獨行動，因為墓地通常缺乏遮蔽物，整個區域都十分炎熱，很容易中暑，加上野外還可能有蜜蜂、蛇等生物，如果因為受傷、昏迷而倒在墓地裡，被人發現時恐怕為時已晚。

吉田武士強調，尤其年長者更需要注意，最好有同行者陪同掃墓。為了避免高溫、陽光過度曝曬，他建議可以在清晨或傍晚，氣溫較為涼爽的時段到墓地，並提醒民眾在掃墓的過程中，不要忘記休息，也要記得多補充水分，如果真的迫不得已只能一個人掃墓，則可以事前告知他人自己的行程，並和墓地管理員打聲招呼，「若在掃墓過程中感到不舒服，請不要猶豫，立刻尋求幫助。」

吉田武士也說，夏天因掃墓中暑的人數比想像中還多，所以他每年都會發推特提醒民眾。而推文一出也引發網友熱議，「墓地也是很危險的」、「以前路過深山一處墓地時，看到一個人倒在地上，我的父母還問我『你能看到那個人嗎？』後來幫他叫了救護車」、「我以前工作的同事就是獨自去掃墓結果中暑身亡，大家還是要小心一點」。