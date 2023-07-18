洗頭時掉頭髮很正常，為了避免排水管被堵塞，民眾通常是撿起來丟掉。澳洲一名媽媽從23年前開始蒐集自己的掉髮，近日她拿出來展示，只見頭髮多到變成一顆球，體積非常驚人，讓人看了驚呼連連，影片分享至抖音，累積370萬觀看次數。

根據《紐約郵報》報導，43歲柏內爾（Divina Burnell）從女兒布迪（Monica Puddy）出生那年，開始蒐集自己洗澡時的掉髮，一開始只是想避免頭髮塞住排水管，後來突發奇想蒐集掉髮，並集結成一顆球，如今保存已長達23年，柏內爾更是將巨型毛球視為寶貝。

布迪受訪時提到，媽媽以蒐集毛球為傲，聚會時經常拿出來炫耀，因為她喜歡看到別人驚訝的反應，「我與母親來自菲律賓，小時候只要有朋友來我們家過夜，她一定會拿出來展示」，近日媽媽又拿著毛球向朋友介紹，她將過程拍下來PO網，引起網友熱議。

柏內爾笑著說，她真的很喜歡這顆毛球，目前仍繼續蒐集，「如果要我在丈夫與毛球間做選擇，我可能一時會選不出來」。網友紛紛表示，「這顆毛球根本是一頂假髮了」、「我一開始覺得她在開玩笑，還以為有貓躲在袋子裡，看到毛球後我傻眼了」、「這也要頭髮夠多，才辦的到啊」。