一女侍二夫！馬來西亞一名女子先在泰國和第一任丈夫祕密結婚，後來回國又在家人的祝福下和第二任丈夫結婚，為了維持兩段婚姻關係，她白天會假裝要外出工作，跨境到泰國和第一任丈夫相處，到了晚上再回家和第二任丈夫過夜，但最終還是紙包不住火，女子只能無奈放棄泰國的丈夫。
根據《中國報》報導，馬來西亞律師沙茲里爾（Shazril Khairy Mustafa）近日在TikTok分享關於「一女侍二夫」的真實案例。這名女子在家人不知情的狀況下，於泰國和第一任丈夫結婚；之後她回到馬來西亞，又在家人的祝福下和第二任丈夫結婚。
女子這段時間和家人、第二任丈夫同住一個屋簷下，為了穩定維持兩段婚姻，女子巧妙地安排了一天的行程，白天她會藉故要工作而跨境到泰國與第一任丈夫相處，晚上再回到馬來西亞的家和第二任丈夫過夜，但仍是紙包不住火，女子外遇的事情被家人發現，讓她不得不最出一個選擇。
女子坦言她深愛著兩名丈夫，實在難以放棄任何一方，並認為同時和兩人維持關係非常有趣，不過最後她還是決定聽從父親的安排，繼續維持和馬來西亞丈夫的婚姻，並與泰國的丈夫離婚。
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