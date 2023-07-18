國外遊客近日至南非的國家公園旅遊，遊獵時發現一隻高角羚跑過去，下一秒牠竟騰空飛起，原來草叢裡躲了一隻花豹，見獵物靠近便跳起來狠咬，高角羚被咬住脖子動彈不得，沒過幾分鐘就奄奄一息，影片曝光後，不少網友驚呼「花豹隱藏能力好強」。

根據《Last Sightings》報導，遊客凡斯洛（Miguele Vosloo）和鮑米特（Corne Bouwmeester）到克魯格國家公園（Kruger National Park）旅遊，遊獵時注意到一處灌木叢有動靜，他們仔細一看才發現，裡面竟躲了一隻花豹，兩人便停留20分鐘，觀察花豹的一舉一動。

凡斯洛提到，當時出現兩隻高角羚（impalas）朝花豹的方向前進，牠們完全沒注意到危險，「我們屏住呼吸，看高角羚越靠越近，架好相機做準備，空氣中瀰漫緊張氣氛」，隨後花豹跳了出來，直接撞飛高角羚，隨後咬住獵物的脖子，對方幾乎措手不及，儘管牠不斷掙扎，最後還是難逃死劫，過程僅短短幾分鐘。

花豹是善於隱藏的貓科動物，牠身上的花紋就是「隱身服」，有助於融入環境，幾乎能達到隱形的狀態，狩獵時可以透過偽裝，偷偷靠近獵物而不被發現，幫助牠們順利捕到食物。而高角羚在生態系統扮演重要角色，是許多掠食者的食物，有助於保持自然界的平衡，若是沒有牠們，許多掠食者很難存活。