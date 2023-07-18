飛機上也要禮讓老弱婦孺？國外一名男子發文抱怨，他搭乘飛機時明明花錢升級了座位，卻被一對70多歲的老夫妻霸佔，不管他怎麼解釋都不願離開，甚至要求他坐回原本的位置，讓男子頭痛不已，直到空服員過來幫忙，他們才終於起身。

根據《每日郵報》報導，國外一名匿名男子近日在論壇《Reddit》發文，他透露幾年前曾和另一半計畫全球旅行，第一個行程就是搭乘從紐西蘭飛往美國洛杉磯的班機，因為整趟飛行需耗時12到13小時，他的身高又高達190.5公分，於是男子額外花費60美元（約新台幣1807元）升級座位，以換取更大的腿部空間。

男子指出，座位前方都會有寫著對應乘客名字的螢幕，但當他走到升級後的座位時，卻發現被一對70多歲的老夫妻坐走了，男子困惑詢問他們是否坐錯位置了，老夫妻卻沒有要離開的意思，他無奈之下展示了機票上的座位號碼和螢幕上的名字，對方竟要求他坐到10排之後的位置，和他當初尚未升級的座位一樣，沒有可以伸展的腿部空間。

男子強調他是花了額外的錢才得到這個座位，因此拒絕讓座，不過仍友善表示願意幫他們搬行李到正確的座位上，雙方僵持不下，直到空服員過來幫忙，這對老夫妻才終於起身。男子好不容易坐到屬於自己的位置上，周圍的人卻都用異樣的眼光看他，甚至還對他翻白眼，讓男子感到尷尬又委屈。

此文一出，網友們全都一面倒站在男子這邊，「就算你身高只有120公分也沒關係，它們就是你用錢買來的座位」、「說真的，這對老夫妻臉皮有多厚？才敢隨便坐在別人的位置上還不想離開」、「如果起飛後還有空位就算了，但這對老夫妻似乎覺得自己有什麼特殊權力」。