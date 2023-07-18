美國一名女子買刮刮樂幸運中了100萬美元（約新台幣3012萬）獎金，扣除稅金後只領了一半，她拿其中40萬買了一棟新房，結果才剛搬家就發生火災，而她的戶頭也因為支付帳單、捐獻等原因只剩下300美元（約新台幣9034元），讓她崩潰表示「這難道是頭獎得主的詛咒嗎？」

根據《太陽報》報導，美國佛州58歲女子凱瑟琳（Kathryn Faver）在2022年9月購買了3張刮刮樂，其中一張幸運中了100萬美元（約新台幣3012萬）獎金，扣除稅金後拿到50萬美元（約新台幣1506萬）；幾個月後，凱瑟琳花了其中40萬美元（約新台幣1205萬）買下一棟新房子。

儘管凱瑟琳尚未替房子購買房屋險，但她仍在簽約當天入住新房，並把所有的物品都搬到新家，之後她暫時離開，到母親家接愛犬，未料意外竟發生了，凱瑟琳接到警方打來的電話，稱她的新家失火了，而且廚房和部分房間都被燒毀了。

凱瑟琳指出，搬家工人誤把紙箱放在電磁爐上方，不知為何電磁爐突然自己打開，導致後續火災發生，但搬家公司強調，他們規定工人不可以把物品放置在任何家具上方，因此他們對這起火災不承擔任何責任。

儘管凱瑟琳大部分的財物沒有受損，這次意外卻讓她陷入困境，因為她把40萬獎金拿來買房子、1萬（約新台幣30萬）捐贈給教堂，剩下的錢則拿來支付帳單，所以戶頭裡只剩下300美元（約新台幣9034元），讓凱瑟琳頭痛不已，「我不知道該走哪條路，我完全沒有頭緒。」

凱瑟琳也無奈表示，當初沒有購買房屋險是因為生病了，「這是我個人愚蠢的行為造成的。我甚至還沒在那棟房子裡過夜，待在裡面連10分鐘都不到。這難道是頭獎得主的詛咒？」