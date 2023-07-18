美國加州聖地牙哥衝浪勝地出現一隻小海豹，看到有人在衝浪，牠就會游過去跳到衝浪板上，似乎也想學衝浪，找人陪練的模樣引發討論，而專家看到後表示，小海豹的母親疑似被鯊魚吃了，所以牠才困在海邊不離開，找人玩衝浪板的行為很少見。

Photographer and videographer Ed Hartel has been following a baby seal at San Diego's Tourmaline Surf Park that seems to have taken a liking for surfing pic.twitter.com/6zHFsyLDqA — Reuters (@Reuters) July 10, 2023

綜合外媒報導，美國加州聖地牙哥碧璽衝浪公園（Tourmaline Surf Park）6月時出現鯊魚，相關人員得知後到場驅逐，不久這片海域就出現一隻小海豹，目擊者表示，牠的母親被鯊魚吃掉後，小海豹就待在這裡不走了，不過牠並沒有受傷，身體也很健康。

當地一名攝影師哈特爾（Ed Hartel）覺得有趣，到場拍下小海豹衝浪模樣，表示牠被當地人取名為薩米（Sammy），個性很親人，看到有人衝浪就想加入，「牠第一周在早上8點至10點出現，第二周開始提早起床，有時清晨5點半就會現身，在不同人的衝浪板上遊玩，坐約5至10分鐘，再滑到另一名衝浪客的板子上，每天早上都是這樣」。

哈特爾提到，小海豹看起來很快樂，只是行為有些奇怪，喜歡和人衝浪，而大家也都很尊重牠，不會隨意碰觸，以免造成傷害，當地民眾聯繫海洋公園，希望幫小海豹找到新家，但專家表示，小海豹沒有受傷也未擱淺，而且已經能獨立生活，「應該讓小海豹做牠想做的事，雖然這種行為非常罕見」。