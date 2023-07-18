在古代妓院又稱作青樓，起源時間已經無法考證，但這個行業非常古老且興盛，不少文人都會上門消費，究竟青樓女子有什麼魅力，讓文人名士經常前往尋樂？大陸歷史教授指出，青樓女子通常都擁有好酒量，且琴棋書畫樣樣精通，希望藉此能夠博得文人名士的喜愛。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲表示，古代時期的青樓女子，尤其是唐宋時期，都具備幾個特殊技能，首先就是酒量，青樓文化自然和酒脫離不了關係，唐代《北里志》記載，名家接待客人時都是以酒宴的方式，因此青樓女子的大部分都擁有好酒量，酒幾乎成為了她們生活的一部分。

第二個特殊技能則是多才多藝，青樓女子必須琴棋書畫樣樣精通，好讓她們能被名士喜愛，並經常出現在名士身邊，甚至有些青樓女子會把自己培養成名士，比如唐代名妓薛濤和魚玄機，就是歷史上著名的女詩人。

于賡哲指出，唐代將官員攜妓春遊視為「雅事」，還經常把春遊的過程寫進詩歌裡面；到了宋代以後，雖然青樓文化同樣發達，但官員受到較嚴格的管制，無法像唐代官員一樣無拘無束；明清時代對官員的規定更加嚴格，乾脆禁止官員嫖娼，在這種環境之下，名士與青樓女子之間的關係就變得比較疏遠了。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！