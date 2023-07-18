現代人常認為，遠古時代技術不佳，當時只能住在山洞，但事實並非如此。大陸考古學家1972年在河南發現新石器時代遺址，而且基址有四面牆，可見當時已設計出「三房一廳」的屋型，在當時可說是豪宅，也被稱為「天下第一屋」。

根據《山東電視文旅頻道》報導，1972年考古學家在河南鄭州發現新石器時代遺址，距今5000年前，並名為「大河村遺址」，其中有4座獨特的仰韶文化房屋基址，河南博物館副院長張得水提到，「它由平地起建，而且有四面牆，這四座房子連在一起」。

大河村遺址就像現代的「三房一廳」，是大陸目前發現保存最完整的史前居住基址，儘管歷經5000年，仍保有完整的平面布局，還有1公尺多高的牆壁，因此也被稱為「天下第一屋」，奠定北方傳統民居建築的形式，也是建築史上的一大改革，顯示先民的居住方式從地下或半地穴式轉至地面。

據《人民網》介紹，三房一廳建築方式為「木骨整塑」，也就是在牆體內插入木樁、綑綁橫木、加填蘆葦，形成木骨泥牆，等牆壁和地面晾乾後，再於室內外點火燒烤，使牆體變得堅硬，而牆內木頭材質碳化後出現空隙，達到防潮、保暖、隔熱的夾層陶牆，就是所謂的「整塑」，之後再鋪草建屋頂。