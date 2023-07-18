近日天氣炎熱，蛇類出沒頻繁。大陸一名飼主在家裡養了2隻鸚鵡，日前早上他準備要替愛鳥換水，卻發現原本該在鳥籠裡的鸚鵡不見蹤影，取而代之的是一條吃飽喝足的蛇，因為肚子太大了而卡在鳥籠內出不來，飼主雖然心疼卻也無奈，只能打電話請警消人員協助，將蛇抓住、帶到野外放生。

綜合陸媒報導，江蘇淮安近日有民眾報警稱家裡有蛇，警消人員接獲通報後立刻趕往現場，發現一條肚子異常脹大的蛇受困在鳥籠中。據屋主透露，事發當天早上他準備替2隻寵物鸚鵡換水，卻發現原本關在籠中的鸚鵡不見了，而且下方還蜷縮著一條大腹便便的蛇，他立刻明白這條蛇吃掉了他心愛的寵物，但因為吃太飽了、肚子太大，導致蛇被卡在鳥籠裡出不來，只好繼續待在裡面休息。

從影片中可以看到，警消人員先將鳥籠移往室外，再用捕蛇夾試圖把蛇夾住，不過牠反抗相當激烈，雙方僵持了好一陣子，才終於順利抓住蛇，隨後將牠裝進大袋子裡，並帶往河邊放生。

無獨有偶，今年5月台灣也有類似事件發生，台南一名飼主在倉庫裡養了2隻寵物鳥，鳥籠採懸空方式吊著，某天飼主卻驚覺「鳥怎麼不叫了？」到倉庫查看才發現裡面關了2條因為吃太飽、肚子鼓脹而無法逃離的黑眉錦蛇，隨後飼主爸爸將蛇抓出來，帶到樹叢較多的地方放生。