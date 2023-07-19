大陸一名17歲高中生去年和父母外出遊玩時，在一處山澗發現幾隻螃蟹，當時他覺得有些不對勁，於是帶了7隻回家研究，未料竟真的察覺異常，隨後他將螃蟹標本交給專家研究鑑定，證實牠們是全新物種「卷肢華石蟹」，該研究論文還登上國際期刊。

根據陸媒報導，廣西玉林17歲的高三生張逸軒平時就對自然與生物很有興趣，喜歡觀察昆蟲和水中生物。2022年夏天他和家人到容縣都嶠山遊玩，在某個山澗發現了幾隻螃蟹，因為當時覺得這些螃蟹與一般的淡水蟹有些不同，所以帶了7隻回家研究，未料放到顯微鏡底下觀察，竟發現這些螃蟹和其他同類相比，雄性腹肢的末端比較狹窄且邊緣外翻。

在查閱大量的文獻後，張逸軒認為這7隻螃蟹可能是全新物種，於是聯絡到南昌大學副教授鄒節新，將螃蟹標本寄給對方，並提供給研究室螃蟹的生活環境、產地等資訊，讓他們能進一步研究，在結合基因分子檢測，最終確定這種螃蟹確實是一個全新物種，並將其命名為「卷肢華石蟹」，同時將論文發表於國際期刊「Zookeys」上。

張逸軒的驚人發現曝光後，很快就引發網友熱議，甚至一度衝上微博熱搜，他受訪時透露，爸爸從小在農村長大，最大的樂趣就是和朋友摸魚捉蝦，或許是受到爸爸影響，張逸軒從小也很喜歡魚、蝦、蟹。後來科技進步快速，為了減少孩子接觸3C用品的時間，張逸軒的父母一有空就會帶他到戶外玩，接觸大自然。