近日一段影片在網路上瘋傳，一隻飢餓的海鷗降落在路面攻擊松鼠，並將牠整個身體都吞下肚，驚悚的畫面曝光後，瞬間引發網友熱議，不少人都感到震驚不已；鳥類研究學者指出，現代海鷗性格凶殘，除了小魚和小型水生動物，還會獵食小型哺乳類動物，甚至連體型比牠上百倍的鯨魚也不放過。

根據《每日郵報》報導，畫面中可以看到一隻海鷗叼起一隻松鼠，下一秒就狼吞虎嚥將牠吃下肚，過程中因為松鼠體型太大，還一度卡在海鷗的喉嚨中，松鼠的尾巴就這樣掛在牠的鳥喙外面，海鷗休息一下後，再度抖動身體吞嚥，終於順利把整隻松鼠給吞下去，整個過程花費1分多鐘，且海鷗吃飽後便飛離現場。

影片曝光後瞬間吸引大量網友關注，眾人都感到震驚不已，紛紛留言，「我從來不知道海鷗還會吃松鼠」、「我對海鷗有陰影了，以後沒辦法再像以前一樣看待牠們了」、「海鷗是現代恐龍，牠們簡直就是野蠻人！」、「太可怕了，海鷗居然可以吞下跟自己差不多大的動物」、「好可怕的鳥，我甚至不知道海鷗會吃肉」。

過去也有人拍攝到海鷗吞食老鼠和兔子的驚悚瞬間，鳥類研究學者指出，現代海鷗十分凶殘，除了小魚和小型水生動物以外，牠們還會吃其他鳥類的蛋和幼雛，甚至吞食小型哺乳類動物。

除此之外，海鷗還會攻擊體型比自己大上百倍的鯨魚，美國海洋學家曾統計，1970到2011年之間，99%的鯨魚背部都有傷口，且幾乎都是由海鷗造成，牠們會用尖嘴撕扯下鯨魚背部的皮膚，並食用底下的脂肪，年紀越大的鯨魚傷口越多，且皮膚破損後，可能引發脫水危機和體溫調節障礙，嚴重甚至導致死亡。